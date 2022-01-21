Naked Survival XXL
Folge vom 21.01.2022: Folge 6
89 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12
Gary und Max tun sich schwer bei der Nahrungssuche, seit Amber das Team aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Die „Naked Survival“-Kandidaten kontrollieren täglich ihre Köder und Fallen, aber die Alligatoren beißen nicht an. Sind die Reptilien in ein anderes Revier abgewandert? Für Jeff und Steven wendet sich die Lage dagegen zum Guten. Die Männer ziehen in der Wildnis Louisianas einen Knochenhecht an Land. Und „EJ“ macht in der Dunkelheit Jagd auf Ochsenfrösche. Dabei muss sich der Outdoor-Crack in den Sümpfen vor Giftschlangen in Acht nehmen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.