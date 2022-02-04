Naked Survival XXL
Folge vom 04.02.2022: Folge 8
88 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12
Teamarbeit zahlt sich aus. „EJ“ hat mit seinen Gefährten in den Sümpfen einen Alligator erlegt. Der hart gesottene Outdoor-Crack lässt sich am Lagerfeuer das proteinreiche Fleisch des Tieres schmecken. Die nahrhafte Kost weckt im US-Bundesstaat Louisiana seine Lebensgeister. Mit vollem Magen fühlt sich „EJ“ neun Tage nach seiner Verletzung wie neugeboren. Ryan, Matt und Rylie bekommen unterdessen in der abgelegenen Wildnis Besuch von zwei anderen „Naked Survival“-Kandidaten. Jeff und Steven schlagen ihr Lager in unmittelbarer Nachbarschaft des Trios auf.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.