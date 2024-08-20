Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

Sam Hanna

"CBS Serien"Staffel 3Folge 1vom 20.08.2024
Folge 1: Sam Hanna

40 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

Jane ist trotz der vergangenen Ereignisse froh, endlich wieder in ihren Job zurückzukehren. Um ihr den Einstieg zu erleichtern, soll ihr Agent Sam Hanna zur Seite stehen. Nach einem Mord und einem gefährlichen Hackerangriff versuchen sie gemeinsam, den Täter dingfest zu machen. Doch der Fall hält einige Überraschungen für die beiden bereit.

