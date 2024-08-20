Navy CIS: Hawaii
Folge 1: Sam Hanna
40 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12
Jane ist trotz der vergangenen Ereignisse froh, endlich wieder in ihren Job zurückzukehren. Um ihr den Einstieg zu erleichtern, soll ihr Agent Sam Hanna zur Seite stehen. Nach einem Mord und einem gefährlichen Hackerangriff versuchen sie gemeinsam, den Täter dingfest zu machen. Doch der Fall hält einige Überraschungen für die beiden bereit.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen