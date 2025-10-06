Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 06.10.2025
41 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Die Einnahme des Schlosses Fürstenstein in Polen durch die Nazis dient einem perfiden Zweck: Hier soll vermutlich ein neues Hauptquartier für Hitler entstehen. Nazi-Ingenieure beauftragen Sklaven, unter furchtbaren Bedingungen Geheimgänge und Tunnel zu bauen. Auch soll das Schloss mit gestohlener Kunst verziert worden sein.

