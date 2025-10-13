Ordensburg und UrzeitwaldJetzt kostenlos streamen
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 7: Ordensburg und Urzeitwald
43 Min.
Ab 12
Während ihrer Regierungszeit arbeiten die Nazis an der Umsetzung ihrer Vision einer neuen Weltordnung. 1934 erbauen sie die Ordensburg Vogelsang, ein gigantischer Komplex, der als Ausbildungsstätte für die Anführer des Neuen Deutschlands dienen soll. Um aufgenommen zu werden, müssen Studenten ihren Stammbaum offenlegen und ihre körperlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Genre:Dokumentation, Geschichte, Nachrichten
Produktion:US, 2019
