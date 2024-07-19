Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 1: Wolfsschlucht 2
44 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
1945 entdeckt eine Truppe der Alliierten einen seltsamen Nazi-Komplex in der wilden Natur Frankreichs. Im Inneren befindet sich ein Schwimmbad, Meetingräume und ein Bunker, in dem nur eine Person Platz hat. Was hat es mit diesem verlassenen Gebäude auf sich?
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./