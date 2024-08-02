Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 5: Geraubtes Gold
44 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Während des Zweiten Weltkriegs stahlen die Nazis, was Museen, Schatzkammern und Privatbesitz hergaben. Gold, Juwelen und weitere Kostbarkeiten mussten jedoch versteckt werden, als das Dritte Reich zu bröckeln begann. Wo horteten die Nazis ihre gestohlenen Schätze?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./