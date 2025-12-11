:newstime vom 11. Dezember 2025 | 17:00Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.12.2025
12 Min.
Bau-Turbo für Deutschland: Koalition einigt sich bei Klagen gegen Infrastrukturprojekte+++Stürmung von Öltanker: US-Soldaten beschlagnahmen Schiff vor Küste Venezuelas+++Kampf ums Weihnachtsgeschäft: Chinesische Billiganbieter zerstören deutschen Handel
Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2025
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben