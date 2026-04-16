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:newstime vom 16. April 2026 | 19:45

SAT.1Folge vom 16.04.2026
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Folge vom 16.04.2026: :newstime vom 16. April 2026 | 19:45

26 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Geht Europa bald das Kerosin aus? +++ Entlastung an der Zapfsäule: Streit um umstrittenen Tankrabatt +++ Rettungsversuch für "Timmy" hat begonnen +++ So viel Alkohol trinken Menschen in Deutschland pro Jahr

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