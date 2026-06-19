Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
:newstime

:newstime vom 19. Juni 2026 | 19:45

SAT.1Folge vom 19.06.2026
:newstime vom 19. Juni 2026 | 19:45

:newstime vom 19. Juni 2026 | 19:45Jetzt kostenlos streamen

:newstime

Folge vom 19.06.2026: :newstime vom 19. Juni 2026 | 19:45

25 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Erste Hitzewelle des Jahres beginnt – bald folgen auch Gewitter +++ Renningen: Ermittler finden Babyleiche +++ Deutschland gegen Elfenbeinküste: So tippen die Fans das Spiel.

Alle verfügbaren Folgen