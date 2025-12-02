Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Alte Liebe, neues Glück

sixxStaffel 2Folge 1vom 02.12.2025
Alte Liebe, neues Glück

Alte Liebe, neues GlückJetzt kostenlos streamen

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 1: Alte Liebe, neues Glück

44 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Lindsey und Trent haben sich nach zehn Jahren Ehe scheiden lassen. Nach drei Jahren Trennung kommt das Paar wieder zusammen und kauft sich ein Haus. Jennifer hilft den beiden bei der Renovierung. Die Profis verwandeln die triste Küche in einen hellen und gemütlichen Ort. Im engen Flur wird viel Stauraum geschaffen, und das Wohn- sowie das Badezimmer werden ebenfalls verschönert. Im Schlafzimmer stoßen die Handwerker auf Termiten, was den gesamten Umbau komplizierter macht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
sixx
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Alle 2 Staffeln und Folgen