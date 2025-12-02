Alte Liebe, neues GlückJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 1: Alte Liebe, neues Glück
44 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Lindsey und Trent haben sich nach zehn Jahren Ehe scheiden lassen. Nach drei Jahren Trennung kommt das Paar wieder zusammen und kauft sich ein Haus. Jennifer hilft den beiden bei der Renovierung. Die Profis verwandeln die triste Küche in einen hellen und gemütlichen Ort. Im engen Flur wird viel Stauraum geschaffen, und das Wohn- sowie das Badezimmer werden ebenfalls verschönert. Im Schlafzimmer stoßen die Handwerker auf Termiten, was den gesamten Umbau komplizierter macht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen