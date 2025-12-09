Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Freundschaftsdienst

sixxStaffel 2Folge 3vom 09.12.2025
Freundschaftsdienst

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 3: Freundschaftsdienst

44 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Jennifer widmet sich ihrem nächsten Projekt: Sie renoviert das Haus ihrer Freunde Alicia und Greg. Mit einem Budget von circa 150.000 Dollar und einem Zeitrahmen von etwa sechs Wochen soll Jenn das Haus aus den 1980er Jahren in ein gemütliches Zuhause verwandeln. Die Profis verschönern die Küche, das Esszimmer und das Bad. Zudem holt sich die Renovierungsexpertin Inspiration von den Kindern des Paares, um sie stärker in den Umbau einzubeziehen.

