No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 3: Freundschaftsdienst
44 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Jennifer widmet sich ihrem nächsten Projekt: Sie renoviert das Haus ihrer Freunde Alicia und Greg. Mit einem Budget von circa 150.000 Dollar und einem Zeitrahmen von etwa sechs Wochen soll Jenn das Haus aus den 1980er Jahren in ein gemütliches Zuhause verwandeln. Die Profis verschönern die Küche, das Esszimmer und das Bad. Zudem holt sich die Renovierungsexpertin Inspiration von den Kindern des Paares, um sie stärker in den Umbau einzubeziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen