Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Renovierungsstau & Rasiernische

HGTVFolge vom 17.12.2021
Renovierungsstau & Rasiernische

Renovierungsstau & RasiernischeJetzt kostenlos streamen

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge vom 17.12.2021: Renovierungsstau & Rasiernische

45 Min.Folge vom 17.12.2021

Scott und Christie wohnen in Carrollton, einem Vorort von Dallas. Seit ihre beiden Töchter aufs College gehen, überlegen sie, ob sie das Haus verkaufen und sich verkleinern sollen. Doch Christie hängt an ihrem Zuhause – weshalb die beiden 55.000 ...

Alle verfügbaren Folgen