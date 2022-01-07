Folge vom 07.01.2022
Die Kino-KücheJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 07.01.2022: Die Kino-Küche
45 Min.Folge vom 07.01.2022
Ein Ehepaar, das sein Haus vor acht Jahren kaufte, liebte zwar die Lage und den Grundriss – aber weniger das Aussehen und die Ästhetik. Das wollen sie mit Jenns Hilfe nun ändern. Ganz nach den Wünschen von Maya und Lon gestaltet die Wohnexpertin das Haus im schlanken und modernen Cape-Cod-Stil mit einem Hauch von Küstencharme, das für die ganze Familie geeignet ist. Für Fabia stellt sich Jennifer der Herausforderung, aus dem Pool-Haus im Garten ein elegantes Häuschen für Gäste im Hotel-Chic zu machen.
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Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
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