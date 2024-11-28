Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Notaufnahme: Samstagnacht

Detektive im Schockraum

DMAXFolge vom 28.11.2024
Detektive im Schockraum

Detektive im SchockraumJetzt kostenlos streamen

Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 28.11.2024: Detektive im Schockraum

44 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Eine Patientin ist gestürzt. Neben einer Gipsschiene ist bei der Behandlung in der Sana Klinik in der Hansestadt Lübeck auch Empathie gefragt. Danach liefert der Rettungsdienst einen Notfall mit unklarem Krankheitsbild ein. Der Mann klagt über Schmerzen in der Brust. Liefern Ultraschall und Röntgengerät eine Erklärung für die Beschwerden? Und bei einem Patienten, der nur russisch spricht, weisen die Symptome auf eine lebensbedrohliche Aortendissektion hin. In Saarbrücken beginnt unterdessen nach einer Hirnblutung in der Notaufnahme ein Wettlauf gegen die Zeit.

Alle verfügbaren Folgen