Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 05.12.2024: Mitten durchs Herz
44 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Ein Fahrgast ist in einem Linienbus gestürzt und krümmt sich vor Schmerzen. Haben Bruchstücke der Rippen die Lunge des Mannes verletzt? Danach bekommt es das medizinische Personal im Klinikum in Saarbrücken mit einem besorgniserregenden Krankheitsbild zu tun. In der Notaufnahme in Mönchengladbach-Rheydt ist die Lage nicht ganz so bedrohlich. Dort behandelt ein Arzt eine Patientin, die beim Fußball einen Schuss an die Hand abbekommen hat. Jetzt ist nicht nur der Lack, sondern auch fast der ganze Nagel ab. Und eine Frau klagt über ein Brennen am ganzen Körper.
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.