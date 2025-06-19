Ein typischer SamstagnachtfallJetzt kostenlos streamen
Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 19.06.2025: Ein typischer Samstagnachtfall
44 Min. Ab 12
Das medizinische Personal hat alles Erdenkliche getan. Aber der Patient, der im Klinikum in Magdeburg verstorben ist, hatte aufgrund von schweren Verbrennungen kaum eine Überlebenschance. Wurde der Mann Opfer eines Kapitalverbrechens? Ein Arzt unterstützt die Beamten der Kriminalpolizei bei ihren Ermittlungen. Um die Beschwerden einer Frau zu lindern, wird in der Notaufnahme aus deren Lungenflügeln mittels Punktion mehr als ein Liter Flüssigkeit abgesaugt. Und im Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt leidet ein Patient unter akuter Leberzirrhose.
Genre: Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.