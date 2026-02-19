Keine Diagnose durch die HoseJetzt kostenlos streamen
Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 19.02.2026: Keine Diagnose durch die Hose
44 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Der erste Patient der Samstagnachtschicht gibt dem medizinischen Personal im Klinikum Ostallgäu-Kaufbeuren Rätsel auf. Die Symptome deuten auf eine mögliche Urosepsis hin – eine lebensbedrohliche Form der Blutvergiftung, die meist von einer Infektion der Harnwege ausgeht. Der Zustand des Mannes verschlechtert sich zusehends. Auch in den Sana Kliniken Lübeck versucht das Team der Notaufnahme, eine präzise Diagnose zu stellen. Doch eine Untersuchung ist nur eingeschränkt möglich, solange die Patientin vollständig bekleidet ist. Die Dame muss sich ausziehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.