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NOTRUF

Im Dunkel der Lust

SAT.1Folge vom 13.04.2026
Im Dunkel der Lust

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NOTRUF

Folge vom 13.04.2026: Im Dunkel der Lust

23 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Als ein Freier regungslos im Bordellzimmer zusammenbricht, beginnt für die Rettungskräfte um Artur Andrzejczuk ein dramatischer Einsatz. Während die Reanimation auf Hochtouren läuft, wird klar: Hier stimmt etwas nicht - und der Fall nimmt eine unerwartete Wendung. - Rettungssanitäter Enrico Mühlner wird nach einem Grillunfall zu einer verletzten Frau gerufen.

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