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NOTRUF

Verkrampftes Missverständnis

SAT.1Folge vom 15.04.2026
Verkrampftes Missverständnis

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NOTRUF

Folge vom 15.04.2026: Verkrampftes Missverständnis

23 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der siebenjährige Jonas liegt auf dem Sofa, als er plötzlich einen Krampfanfall erleidet. Sein Vater wählt panisch den Notruf. Als Notfallsanitäterin Anika Schreiber eintrifft, ist der Kleine nicht ansprechbar. Können die Retter das Leben des Jungen retten?

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