NOTRUF

23 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Doro Claussen erleidet heftiges Nasenbluten, das sich aufgrund ihrer Blutverdünner schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation entwickelt. Als Dr. Richard Adler um ihr Leben kämpft, bleibt auch noch der Rettungswagen mit einem Motorschaden liegen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

