Der geplatzte KindergeburtstagJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 06.03.2026: Der geplatzte Kindergeburtstag
23 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Bei den Dreharbeiten zu einer TikTok-Challenge stürzt ein junges Mädchen im Badezimmer mit dem Rücken gegen den Rand der Badewanne. Daraufhin entwickelt sie Taubheitsgefühle in den Beinen. - Bei den Vorbereitungen zum Geburtstag ihres Enkels verkrampft Großmutter Renate plötzlich, sackt zusammen und bleibt regungslos liegen. Als sich plötzlich die Anzeichen für eine Hirnblutung verdichten, geht es für die Notfallkräfte um Leben und Tod ihrer Patientin.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1