Komplizierter Bruch nach Fahrradsturz:Jetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 14.04.2026: Komplizierter Bruch nach Fahrradsturz:
23 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Obwohl ein schwer verletzter Fahrradfahrer hilflos auf dem Boden liegt, hält niemand an, um zu helfen. - Eine hochschwangere Frau bricht mitten in einem Geschäft zusammen. Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt erkennen schnell: Mutter und Kind sind in höchster Gefahr.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1