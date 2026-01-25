NOTRUF Spezial: Sturz in die Tiefe - Das Wunder von MendigJetzt kostenlos streamen
Am 17. November 2024 fallen drei Jugendliche 28 Meter tief in einen Schacht. Ein Sturz, den kein Mensch überleben kann. Doch die Freunde werden in einer herausragenden Rettungsaktion befreit und schaffen das Unmögliche. Die Überlebenden Fabrice, Lucian und Justin erzählen das Unglück aus ihrer Sicht. Wie haben sie die Stunden in der Grube erlebt? Wie geht es ihnen heute? Und wie dramatisch gestaltet sich diese Nacht für die Retter?
