NOTRUF Spezial: Horrorcrash auf der A7 - Das Wunder von KirchheimJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 01.02.2026: NOTRUF Spezial: Horrorcrash auf der A7 - Das Wunder von Kirchheim
47 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Am 2. August 2018 kommt es auf der A7 bei Kirchheim zu einem Horrorcrash: Ein Kleinbus mit neun Jugendlichen rast ungebremst in einen Lkw. Als die Retter eintreffen wird schnell klar, dass sie es mit mehreren Verletzten zu tun haben. Während sich die Feuerwehr um auslaufenden Kraftstoff kümmert, beginnt für die Sanitäter ein Wettlauf gegen die Zeit.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1