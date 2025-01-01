Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Die mörderische Eislady

ATVStaffel 5Folge 3
Die mörderische Eislady

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 3: Die mörderische Eislady

43 Min.Ab 16

Am 06. Juni 2011 machen Bauarbeiter in einem Kellerabteil in Wien Meidling einen grausamen Fund: männliche Leichenteile einbetoniert in Kühltruhen und Mörtelwannen, zerstückelt mit einer Motorsäge. Schnell ist klar: Bei den Männern handelt es sich um die ehemaligen Lebensgefährten der Eissalonbesitzerin Estibaliz C. Doch wer ist diese Frau? Ist sie selbst ein Opfer der Schikanen ihrer Männer?

