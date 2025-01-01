Der Kannibale vom NeusiedlerseeJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 6: Der Kannibale vom Neusiedlersee
44 Min.Ab 16
Im April 2018 macht die Polizei einen schockierenden Fund: aus dem Neusiedlersee werden der abgetrennte Torso und Kopf einer Leiche geborgen. Ein Hinweis führt in eine Gemeindewohnung im 20. Wiener Gemeindebezirk. Alfred U., der dort wohnt, hat eine lange Strafakte, die durchzogen ist von Gewalttaten: sexuelle Nötigung, Missbrauch, Vergewaltigung, versuchter Totschlag. Doch ist dieser Verdächtige auch der gesuchte Mörder? Grausame Funde in der Wohnung sprechen dafür ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Puls4