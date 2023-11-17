Der zersägte FilmemacherJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 6: Der zersägte Filmemacher
47 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12
Während in Wien eine Filmcrew ihren Kollegen Fritz K. vermisst, findet in Budapest ein obdachloser Mann im Mai 1992 Leichenteile in einem Müllcontainer. Der grausige Fund löst einen Großeinsatz der ungarischen Polizei aus, die 17 Säcke mit Gliedmaßen und einen Torso auf mehrere große Mülleimer verteilt findet. Aber was hat der Tote in Budapest mit dem Vermissten aus Wien zu tun?
Österreichs schockierendste Verbrechen
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co. KG