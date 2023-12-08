Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

ATVStaffel 6Folge 9vom 08.12.2023
Folge 9: Der Axtmörder

48 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 12

Im Mai 2008 löscht der bis dahin unauffällige Robert S. auf brutale Weise fast seine gesamte Familie aus. Zuerst erschlägt er seine Frau und seine 7-jährige Tochter mit einer Axt. Danach fährt er nach Oberösterreich, wo er seine Eltern und den Schwiegervater ermordet.

ATV
