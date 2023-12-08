Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 9: Der Axtmörder
48 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 12
Im Mai 2008 löscht der bis dahin unauffällige Robert S. auf brutale Weise fast seine gesamte Familie aus. Zuerst erschlägt er seine Frau und seine 7-jährige Tochter mit einer Axt. Danach fährt er nach Oberösterreich, wo er seine Eltern und den Schwiegervater ermordet.
Österreichs schockierendste Verbrechen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co. KG