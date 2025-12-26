Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Off Air - ganz privat

Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias Killing

SAT.1Staffel 1Folge 5
Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias Killing

Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias KillingJetzt kostenlos streamen

Off Air - ganz privat

Folge 5: Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias Killing

44 Min.Ab 6

In dieser Ausgabe "Off Air – ganz privat" sprechen Karen Heinrichs und Matthias Killing offen über Familie, persönliche Lebensfragen und ihr Jahr 2025. Sie teilen Gedanken über das, was im Alltag wirklich zählt, erzählen von Herausforderungen und schönen Momenten und geben einen sehr persönlichen Einblick in ihre Wünsche, Erkenntnisse und Prioritäten für die kommende Zeit - speziell auch, welche Gastauftritte geplant oder gewünscht sind...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Off Air - ganz privat
SAT.1
Off Air - ganz privat

Off Air - ganz privat

Alle 1 Staffeln und Folgen