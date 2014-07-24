Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Palina World Wide Weg?

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 24.07.2014
Reykjavik

ReykjavikJetzt kostenlos streamen

Palina World Wide Weg?

Folge 2: Reykjavik

43 Min.Folge vom 24.07.2014Ab 12

In Reykjavik kämpft sich Palina durch den skurrilen Großstadt-Dschungel - ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Innerhalb von 48 Stunden muss die Entertainerin in der isländischen Metropole einen bleibenden Eindruck hinterlassen ... Schafft es Palina, die außergewöhnlichste Party des Jahres zu schmeißen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Palina World Wide Weg?
ProSieben

Palina World Wide Weg?

Alle 1 Staffeln und Folgen