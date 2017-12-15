Staffel 1Folge 3vom 15.12.2017
Folge 3: Tel Aviv
44 Min.Folge vom 15.12.2017Ab 12
Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In der Großstadt Tel Aviv beginnt für die Moderatorin das Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel in Israel.
Genre:Reise
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben