Staffel 1Folge 2vom 24.07.2014
ReykjavikJetzt kostenlos streamen
Palina World Wide Weg?
Folge 2: Reykjavik
43 Min.Folge vom 24.07.2014Ab 12
In Reykjavik kämpft sich Palina durch den skurrilen Großstadt-Dschungel - ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Innerhalb von 48 Stunden muss die Entertainerin in der isländischen Metropole einen bleibenden Eindruck hinterlassen ... Schafft es Palina, die außergewöhnlichste Party des Jahres zu schmeißen?
Genre:Reise
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben