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One Piece

Rettet die Kinder! - Die Strohhutbande beginnt den Kampf!

ProSieben MAXXFolge vom 28.04.2026
Rettet die Kinder! - Die Strohhutbande beginnt den Kampf!

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One Piece

Folge vom 28.04.2026: Rettet die Kinder! - Die Strohhutbande beginnt den Kampf!

24 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Im Biscuit Raum sind Sanji und die anderen über die riesigen Kinder völlig erstaunt. Plötzlich tauchen die Wachen auf und wollen das Feuer auf die Strohhüte eröffnen, da ihnen aber die Kinder im Weg sind, müssen sie erst einmal davon Abstand nehmen.

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