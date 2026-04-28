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One Piece

Das Duell der Schwerter - Brook gegen den geheimnisvollen Samurai Torso

ProSieben MAXXFolge vom 28.04.2026
Das Duell der Schwerter - Brook gegen den geheimnisvollen Samurai Torso

Das Duell der Schwerter - Brook gegen den geheimnisvollen Samurai TorsoJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 28.04.2026: Das Duell der Schwerter - Brook gegen den geheimnisvollen Samurai Torso

24 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Auf der arktischen Seite von Punk Hazard schießen sich Smoker und seine Leute den Weg durch die Eisberge frei und gelangen schließlich über einen Fluss zu Dr. Vegapunks ehemaligem Labor.

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