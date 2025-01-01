One Tree Hill
Folge 10: Du wirst sterben
40 Min.Ab 12
Es gibt eine Spur von Nathan! Dan, Chris Keller und Julian machen sich auf den Weg zu einem Lagerhaus, in dem Nathan eingesperrt sein soll. Froh, ihn am Leben zu sehen, machen sich alle gemeinsam auf die Flucht. Plötzlich steht jedoch der bewaffnete Dmitri vor ihnen und setzt einen Schuss ab. Indes durchlebt Brooke einen wahren Albtraum: Xavier hat sie in seine Gewalt gebracht und droht, sie zu vergewaltigen und umzubringen.
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen