One Tree Hill

Unter Beobachtung

WarnerStaffel 9Folge 3
Folge 3: Unter Beobachtung

41 Min.Ab 12

Alex beschließt, die von Chris Keller empfohlene Tournee nicht wahrzunehmen. Chase versteht die Welt nicht mehr. Unterdessen verzweifelt Julian daran, dass niemand Interesse an seinem Studio zeigt. Doch wie aus dem Nichts meldet sich der Produzent einer TV-Serie und zeigt Interesse an der Nutzung des Studios.

Warner
