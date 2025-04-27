Das perfekte Make-Up-Organizing mit Candy CrashJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 3: Das perfekte Make-Up-Organizing mit Candy Crash
24 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6
Diesmal ist Ordnungscoach Isabella Franke zu Besuch bei einer der erfolgreichsten Dragqueens Deutschlands: Candy Crash. Sie möchte unbedingt ihr Make-Up Studio neu organisieren, welches auch als Lager für Perücken, Schmuck und Kostüme genutzt wird. In dem Zimmer herrscht das reinste Chaos, sodass man leicht den Überblick verlieren kann. Doch das ist kein Problem für Isabella. Auf die Organizing-Expertin wartet ein spannender Tag voller Überraschungen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH