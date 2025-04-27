Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Das perfekte Make-Up-Organizing mit Candy Crash

sixxStaffel 3Folge 3vom 27.04.2025
Das perfekte Make-Up-Organizing mit Candy Crash

Das perfekte Make-Up-Organizing mit Candy CrashJetzt kostenlos streamen

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 3: Das perfekte Make-Up-Organizing mit Candy Crash

24 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6

Diesmal ist Ordnungscoach Isabella Franke zu Besuch bei einer der erfolgreichsten Dragqueens Deutschlands: Candy Crash. Sie möchte unbedingt ihr Make-Up Studio neu organisieren, welches auch als Lager für Perücken, Schmuck und Kostüme genutzt wird. In dem Zimmer herrscht das reinste Chaos, sodass man leicht den Überblick verlieren kann. Doch das ist kein Problem für Isabella. Auf die Organizing-Expertin wartet ein spannender Tag voller Überraschungen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
sixx
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Alle 5 Staffeln und Folgen