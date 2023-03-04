Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Vom Chaos-Männerzimmer zum stylischen Hobbyraum

sixxStaffel 3Folge 8vom 04.03.2023
Vom Chaos-Männerzimmer zum stylischen Hobbyraum

Folge 8: Vom Chaos-Männerzimmer zum stylischen Hobbyraum

25 Min.Folge vom 04.03.2023Ab 6

Vivian bittet Isabella, das Hobby-Zimmer ihres Freundes neu zu organisieren. Timon ist ein leidenschaftlicher 3D-Druck-Fan und der kleine Raum ist mit seinen Spielfiguren übersät. Aus diesem Grund will seine Freundin das Zimmer nicht mehr betreten. Wird es Isabella schaffen, Timon von ihrem Ordnungskonzept zu überzeugen und auch Vivian zufriedenzustellen?

