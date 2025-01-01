Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - USA Spezial

Die Hollywood Hills-Chaos-Villa

sixxStaffel 1Folge 2
Die Hollywood Hills-Chaos-Villa

Organize 'n Style - USA Spezial

Folge 2: Die Hollywood Hills-Chaos-Villa

46 Min.Ab 12

Isabella Franke hilft Chrissy und ihrem Freund, Ordnung in deren Traumhaus in den Hollywood Hills zu schaffen. Besonders in der Küche benötigen die beiden deutlich mehr Stauraum, denn aktuell lagern die Lebensmittel sogar in der Garage. Auch der groß angelegte Garten erfordert jede Menge Kreativität. Isabella will ein neues Ordnungssystem etablieren und den Außenbereich wieder in eine Wohlfühloase verwandeln. Kann sie das junge Paar mit ihren Ideen überzeugen?

