Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oscars

Oscars®-Countdown: Der exklusive Joyn Stream vom Red Carpet mit Steven Gätjen

ProSiebenStaffel 2026Folge 1vom 15.03.2026
Oscars®-Countdown: Der exklusive Joyn Stream vom Red Carpet mit Steven Gätjen

Oscars®-Countdown: Der exklusive Joyn Stream vom Red Carpet mit Steven GätjenJetzt kostenlos streamen

Oscars

Folge 1: Oscars®-Countdown: Der exklusive Joyn Stream vom Red Carpet mit Steven Gätjen

128 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Steven Gätjen berichtet exklusiv vom Red Carpet bei den Oscars® 2026 und trifft für uns zahlreiche Hollywood-Stars auf dem roten Teppich. Sieh Dir jetzt den exklusiv auf Joyn gezeigten Livestream in der Wiederholung an.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Oscars
ProSieben
Oscars

Oscars

Alle 3 Staffeln und Folgen