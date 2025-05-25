Pythonjagd - Wer hat den Längsten?Jetzt kostenlos streamen
Otto Bulletproof - Facing the Unknown
Folge vom 25.05.2025: Pythonjagd - Wer hat den Längsten?
44 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Dunkle Tigerpythons sind Meister der Tarnung. Das lernen Otto „Bulletproof“ und Pascal Feyh in Florida sehr schnell. Die Schlangen wurden vor Jahrzehnten als Haustiere aus Asien eingeschleppt und stellen in den Everglades eine Gefahr für das Ökosystem dar. Aber wie spürt man die Reptilien am besten auf? Eine erfahrene Jägerin zeigt den Abenteurern aus Deutschland, wie man es richtig macht. Und nach einigen Tagen sollen Otto und Pascal zeigen, was sie gelernt haben. Fängt der Survival-Profi mit seinem Kompagnon in einer Nacht mehr Schlangen als Amy Siewe?
Genre:Dokusoap, Reise
