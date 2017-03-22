Staffel 2Folge 1vom 22.03.2017
Out of Frame
Folge 1: Skydiving – Wenn Indoor nicht mehr reicht
16 Min.Folge vom 22.03.2017Ab 12
Die siebzehnjährige Maja Kuczyńska fühlt sich in der Luft bereits wohler als viele Profispringer.
Out of Frame
Genre:Biografie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
