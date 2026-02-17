Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies
Folge vom 17.02.2026: Partyalarm
45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Mehr Einsätze, mehr Anzeigen, mehr Festnahmen: Rund um den 4. Juli haben Polizeichef James Boren und sein Team am Lake of the Ozarks in Missouri erfahrungsgemäß alle Hände voll zu tun. Dann zieht es Touristen aus dem ganzen Land in die Region. Die Menschen wollen sich erholen, Spaß haben und feiern. Am Stausee sowie in den Geschäften, Restaurants und Bars herrscht reger Betrieb. Die Stimmung ist ausgelassen und es wird viel Alkohol konsumiert. Die Hemmungen fallen und einige Besucher schlagen über die Stränge. Behalten die Gesetzeshüter die Lage unter Kontrolle?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Action, Journal, Documentary
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.