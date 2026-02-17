Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXStaffel 1Folge 2vom 17.02.2026
44 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Eine betrunkene Frau soll in einer Bar Gäste angegriffen haben. Corporal Caleb Harvey möchte im US-Bundesstaat Missouri ihre Personalien aufnehmen, doch die Frau zeigt wenig Respekt und beleidigt den Gesetzeshüter heftig. Das hat für sie unangenehme Folgen. Das Aquapalooza-Fest am Lake of the Ozarks stellt für die Beamtinnen und Beamten des Police Departments ebenfalls eine Herausforderung dar. Das Event zieht zahlreiche Menschen an, die den ganzen Tag am See feiern und anschließend das Nachtleben in der Stadt genießen. Dabei wird häufig viel Alkohol konsumiert.

DMAX
