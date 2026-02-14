Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paranormal Roadtrip

TLCFolge vom 14.02.2026
Folge vom 14.02.2026: Das Horror-Hospital

44 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Das Phelps Dodge Krankenhaus im einstigen Bergbauland, Arizona, ist der nächste Halt auf dem Roadtrip. Hier wurden Arbeiter eingeliefert, denen übles in den Mienen passiert ist. Quetschungen, abgetrennte Gliedmaßen oder kranke Kinder - dieser Ort birgt bis heute eine dunkle Energie. Doch hat auch der Kupfer aus der Gegend etwas mit den unerklärlichen Vorkommnissen im Spital zu tun?

