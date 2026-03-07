Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paranormal Roadtrip

TLCFolge vom 07.03.2026
44 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Mit seiner Wahl bricht Alex mit allen Regeln: Zum ersten Mal erforscht die Gruppe einen Ort, über den sie rein gar nichts weiß. In der ehemaligen Einrichtung für Pest-Kranke wurden grausame Behandlungen erprobt, es ist unklar, wie viele Leute hier wirklich starben und vor allem woran. Kommt Dakota damit klar, diesen Spuk-Ort ganz ohne Vorwissen zu erkunden?

