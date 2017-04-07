Paul Panzers Comedy Spieleabend
Folge 5: Folge 5
43 Min.Folge vom 07.04.2017Ab 12
Bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen ungewöhnliche und nicht alltägliche Begriffe zeichnen, pantomimisch spielen oder erklären. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes - erst recht im TV. Ich bin der Spielemacher und eins steht fest: Meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"
