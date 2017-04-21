Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 21.04.2017
43 Min.Folge vom 21.04.2017Ab 12

Bei Paul Panzers Comedy Spieleabend ist Improvisationstalent gefragt: In der SAT.1-Show treten zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen ungewöhnliche Begriffe zeichnen, pantomimisch spielen oder erklären.

SAT.1
