Analsex, Neid und FremdflirtenJetzt kostenlos streamen
Paula kommt ... am Telefon
Folge 3: Analsex, Neid und Fremdflirten
60 Min.Folge vom 26.09.2018Ab 18
In ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" beantwortet Sex-Expertin Paula Lambert live die Fragen ihrer Anrufer und spricht mit ihnen über alles, was sie im Kosmos Liebe, Sex und Beziehungen bewegt: von Dating über Eifersucht bis zu Sex-Praktiken und prickelnden Sex-Fantasien. Paula Lambert nimmt kein Blatt vor den Mund und weiß, was Frauen (noch) glücklich(er) macht.
Genre:Selbstverbesserung, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© sixx